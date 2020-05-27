【專家點評】馮宏遠：憧憬經濟重啟　歐美日釀突破

日前，日本宣布解除緊急狀態宣言，歐洲及美國亦陸續從疫情中解封，市場憧憬環球經濟重啟，加上日本政府逾100萬億日圓新經濟刺激措施，德國亦出手救助歐洲最大航空公司漢莎航空，顯示各國積極救市的決心，歐、美、日股市普遍上揚，資金集中在疫情受害較深的傳統消費股中博反彈。

包括環球股票及大宗商品等風險資產，預料短線可持續受刺激上揚，不過仍要留意，環球經濟中長線仍然有相當大的衰退壓力，面對經濟難以全面復甦的前景，相信市場資金投資主題會相當分化，部分投機資金會短線炒作低殘行業，包括航空、酒店等旅遊相關行業會料成為目標，另一些資金會集中追入特定主題，例如線上會議及互聯網醫療行業等。

港股或憑中概股回流殺出重圍

至於港股，恒指服務公司日前放寬W股及第二上市股份進入指數資格，美團點評、阿里巴巴及小米集團等有望最快下季染藍，中概股京東及網易等計劃來港第二上市，預料中概股回流潮會為恒指及國指等主要指數添加不少新經濟公司，此類行業受疫情及傳統經濟衰退影響較少，同時銷售高增長，假如下半年中美兩國金融戰未有全面開打，港股或可憑這批新經濟股殺出血路。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士，並未持有上述證券。)

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