【專家點評】陳樂怡：中國海外有國策支持 可趁低收集

中美局勢未明，資金投入內需概念股及互聯網股。當中，物管股雖然普遍估值不低，但勝在業務不受中美緊張關係影響，而且收入及盈利增長較快，前景清晰。此外，政府工作報告提到，今年各地計劃改造城鎮老舊小區3.9萬個，並支持加裝電梯，發展用餐、清潔衞生等多元化社區服務。舊改加速有助於拓展市場空間，物管企業的滲透率有望提升，建議候調整買入物管龍頭。

展望後市，疫苗研發取得進展以及歐洲逐步恢復經濟活動，利好環球股票市場，港股周二反彈至23,384點，但藍籌成交乏力。然而，香港國安法將於5月28日表決，中美關係前景不明朗，本地政治風險升溫，大市仍有機會波動，港股表現或會稍遜其他主要市場。建議投資者暫時不宜沾手，純香港業務及對中美摩擦敏感的股份。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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