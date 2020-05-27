【專家點評】陳樂怡：中國海外有國策支持 可趁低收集
2020年05月27日 09:00
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疫苗研發取得進展，市場對經濟重啟趨向樂觀，帶動美股期貨急升，港股重上23,000點大關。恒指周二收報23,384點，升432點。國指報9,595點，升129點，大市成交額為1,075億元。互聯網龍頭表現突出，美團(03690)業績勝預期，股價飆逾一成。騰訊(00700)升2.1%。本地地產股反彈，新鴻基地產(00016)漲3.9%，長實集團(01113)升2.2%。
國家工信部部長苗圩於兩會表示，中央已制訂促進新能源汽車發展的政策措施，當中包括落實相關財稅支持政策、鼓勵換電新模式發展及在公共服務領域更多採用新能源汽車，以及加大充電基礎設施的建設等。受消息帶動，比亞迪(01211)走高5.7%。事實上，乘聯會資料顯示，5月首兩周汽車批發銷售分別按年增長9%及16%，延續4月的改善趨勢。儘管行業仍要面對汽車零部件供應風險，但汽車股股價早前隨大市回落，普遍估值不高，加上政策大力扶持汽車消費，股價下行空間不大。
中美局勢未明，資金投入內需概念股及互聯網股。當中，物管股雖然普遍估值不低，但勝在業務不受中美緊張關係影響，而且收入及盈利增長較快，前景清晰。此外，政府工作報告提到，今年各地計劃改造城鎮老舊小區3.9萬個，並支持加裝電梯，發展用餐、清潔衞生等多元化社區服務。舊改加速有助於拓展市場空間，物管企業的滲透率有望提升，建議候調整買入物管龍頭。
展望後市，疫苗研發取得進展以及歐洲逐步恢復經濟活動，利好環球股票市場，港股周二反彈至23,384點，但藍籌成交乏力。然而，香港國安法將於5月28日表決，中美關係前景不明朗，本地政治風險升溫，大市仍有機會波動，港股表現或會稍遜其他主要市場。建議投資者暫時不宜沾手，純香港業務及對中美摩擦敏感的股份。
中國海外(00688)4月份銷售按年上升8.9%至280億元人民幣，推動首4個月銷售跌幅收窄，按年下跌6%至877億元人民幣。事實上，國內下調利率以及放寬貨幣政策支持經濟，內房將可受惠。雖然中央亦關注信貸風險以及避免房地產市場出現泡沫，並未全面放寬監管房地產市場。然而，總體而言，宏觀政策環境，仍支持內房銷售平穩增長。中海外現價市盈率6倍，股息率4%，淨負債率不足4成，股價下行風險有限。建議趁低收集，目標價睇27港元，止蝕價22元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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