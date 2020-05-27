中美緊張局勢升溫　外匯期權市場押注156億元對沖不確定性

外電引述消息指出，美國正考慮一系列懲罰中國的制裁措施，包括財政部可能對交易設限，並凍結部分中國官員和企業的資產。市場擔心兩國關係進一步惡化，外匯期權市場押注20億美元(約156億港元)對沖不確定性。

財經媒體彭博報道，周二(26日)成交近14億美元押注港元將在3個月內突破每美元兌7.61港元的期權交易，另外還有6.4億美元目標價為7.64的類似期權成交。即使港元維持住聯繫匯率制度7.75至7.85的區間，購買該些期權的交易人士仍可能受惠於人民幣隱含波動率普遍上漲。事實上，去年8月中美貿易關係緊張時，人民幣、新台幣和港元波動性均大幅上升。

根據DTCC數據顯示，美元兌港元是周二交易最活躍的期權之一。新台幣期權成交量也顯著高於正常水平，美元看漲期權成交量幾乎是看跌期權的4倍。

加拿大帝國商業銀行策略師Bipan Rai表示，對於美國是否會制裁中國和香港，顯然存在很多擔憂，而過去幾個交易日遠期市場的憂慮有所放緩，但如果實施，美國的制裁將造成破壞，最終可能導致美元兌港元交易區間發生變化。

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