【港股開市】恒指漲逾百點　滙豐升1%

美股復市後做好，港股延續升勢，恒生指數高開130點或0.56%，報23,515點；國企指數高開53點或0.55%，報9,648點。主板成交暫逾23億港元。

重磅股中，滙豐控股升1%至37.3元，日前市傳滙豐董事會敦促重啟改革，擴大裁員或出售業務，另擬增持德國業務HSBC Trinkaus & Burkhardt AG的18.66%股權。

中國移動及友邦保險升0.9%至1%。騰訊則跌0.5%，至423.2元，集團未來5年擬投入5,000億元人民幣用於新基建的進一步布局。

香港交易所升1%，報275.6元。港交所旗下香港期貨交易所已於周三(27日)與MSCI簽訂協議，MSCI同意授權期交所使用MSCI亞洲及新興市場股票指數。根據有關指數在期交所初步推出37隻期貨及期權合約。

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