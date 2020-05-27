A股快報：滬深兩市穩升　融資餘額增逾24億人民幣

市傳美國正考慮對中國官員、企業和金融機構實施一系列制裁。滬深三大股指略為高開，滬綜指高開0.77點或0.03%，報2,847點；深成指高開7點或0.07%，報10,823點；創業板指高開1點或0.05%，報2,114點。

人民銀行進行1,200億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現淨投放1,200億元。根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1092，較上日上調201點子。

此外，截至周二(26日)，上交所融資餘額報5,575億元，按日增加10.23億元；深交所融資餘額報4,984.52億元，按日增加14.23億元；兩市合計10,559.52億元，按日增加24.46億元。

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