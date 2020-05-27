中國經濟：4月規模以上工企利潤跌4.3%　汽車業利潤增29%

中國統計局公布，4月份規模以上工業企業實現利潤總額4,781.4億元人民幣(下同)，按年下降4.3%，降幅比3月份大幅收窄30.6個百分點。

4月份，規模以上工業增加值按年實際增長3.9%，3月份為下降1.1%；工業企業營業收入增長5.1%，3月份為跌11.1%。規模擴張效益有所顯現。

4月份復工復產繼續推進、相關扶持政策效果持續顯現，汽車、專用設備、電氣機械、電子等行業市場需求明顯好轉，訂單量逐步增加，利潤明顯回暖。其中，汽車行業利潤按年增長29.5%，3月份下降80.4%；專用設備行業利潤增長87.5%，3月份下降20.5%；電氣機械行業利潤增長33.9%，3月份下降28.6%；電子行業利潤增長85.1%，增速比3月份加快65.6個百分點。上述4個行業合計影響全部規模以上工業企業利潤增速較3月份回升19.7 個百分點。

至於1至4月全國規模以上工業企業實現利潤總額12,597.9億元，按年跌27.4%，降幅比1至3月份收窄9.3個百分點。

首4個月規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額3,046.3億元，按年下降46%；股份制企業實現利潤總額9,249億元，下降26.6%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額3,121.3億元，跌28.8%；私營企業實現利潤總額3,920.1億元，跌17.2%。

統計局工業司高級統計師朱虹稱，隨着統籌疫情防控和經濟社會發展各項政策措施逐步落實落地，經濟社會秩序進一步恢復，工業企業產銷加快，利潤狀況顯著改善，4月工業企業利潤跌幅大幅收窄。但受市場需求尚未完全恢復、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業累計利潤仍出現較大降幅，盈利形勢不容樂觀。

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