港股格局：林家亨料區間上落　候高沽貨

港股周三(27日)早間由升轉跌，恒指倒跌200點，跌穿23,200點。

國農證券董事總經理林家亨表示，道指周二升穿了保力加通道頂線約25,000點，短期或需「抖抖氣」，繼而限制港股升幅。另外，內地兩會周四將就在香港實行「港版國安法」作進一步解釋和表決，預期港股投資氣氛會轉趨審慎，升勢受限。

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