港股格局：林家亨料區間上落 候高沽貨
2020年05月27日 10:08
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港股周三(27日)早間由升轉跌，恒指倒跌200點，跌穿23,200點。
國農證券董事總經理林家亨表示，道指周二升穿了保力加通道頂線約25,000點，短期或需「抖抖氣」，繼而限制港股升幅。另外，內地兩會周四將就在香港實行「港版國安法」作進一步解釋和表決，預期港股投資氣氛會轉趨審慎，升勢受限。
他預期恒指短期會在22,800至23,500點附近上落，就個別股份而言，投資者應吼高位沽貨離場，例如預期阿里巴巴(09988)會跑輸大市，可考慮在200港元附近離場暫避。阿里巴巴周三開市已跌穿200元，盤中低見197.2元。
至於金山軟件(03888)今年首3個月轉賺625.7萬元人民幣，但股價急挫7%，跌穿25元。他認為可候低留意，並申報自己現時持有金軟股份。
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