【專家點評】麥嘉嘉：阿里騰訊美團有政策支持

標普500指數周二升破關鍵阻力200天平均線，主要受美國4月新屋銷售較市場預期好所推動，投資者憧憬美國經濟將復甦，令資金回流至銀行及航空股等周期性股份，後者平均更升超過10%。油價周二顯著做好，紐約期油收市每桶報34.35美元。另一方面，港匯跌勢喘穩，周三早最新報7.7530，港元12個月遠期匯率，與即期差距稍為收窄，最新低水595點子。投資者宜留意港元一年遠期匯率走勢以審視資金流動。

內地政策方面，《政府工作報告》明確提出，打造數字經濟新優勢，引導企業增加研發投入。報告指出，在抗疫期間，電商網購及在線服務等新業務生態發揮重要作用，因此需要繼續出台政策，以全面支持「互聯網+」，打造數字經濟新優勢及提高科技創新支撐能力。報告提到，新基建目前已成為經濟發展的新動力，政府將更加重視新基建在拉動經濟增長方面的作用。除新基建外，雲計算亦成為未來增長主題之一。

ATM阿里(Alibaba)、騰訊(Tencent)及美團(Muituan)基本面受惠內地打造數字經濟的支持，業務基本面亦相對穩健，長遠前景仍可看高一線。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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