【專家點評】麥嘉嘉：阿里騰訊美團有政策支持
2020年05月27日 10:15
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(Getty Images圖片)
標普500指數周二升破關鍵阻力200天平均線，主要受美國4月新屋銷售較市場預期好所推動，投資者憧憬美國經濟將復甦，令資金回流至銀行及航空股等周期性股份，後者平均更升超過10%。油價周二顯著做好，紐約期油收市每桶報34.35美元。另一方面，港匯跌勢喘穩，周三早最新報7.7530，港元12個月遠期匯率，與即期差距稍為收窄，最新低水595點子。投資者宜留意港元一年遠期匯率走勢以審視資金流動。
內地政策方面，《政府工作報告》明確提出，打造數字經濟新優勢，引導企業增加研發投入。報告指出，在抗疫期間，電商網購及在線服務等新業務生態發揮重要作用，因此需要繼續出台政策，以全面支持「互聯網+」，打造數字經濟新優勢及提高科技創新支撐能力。報告提到，新基建目前已成為經濟發展的新動力，政府將更加重視新基建在拉動經濟增長方面的作用。除新基建外，雲計算亦成為未來增長主題之一。
根據國際研究機構IDC預測，至2025年，約50%的中國企業IT基礎設施支出將分配至公有雲，四分一企業IT應用將運行至公有雲服務上。由此可見，聚焦於內地電商、在線服務及雲服務的企業將成為未來經濟增長動力。當中，具規模的大型企業料將領先行業，受惠程度最高。金蝶(00268)去年雲服務收入增長54%，今年首季雖受疫情影響，但3月及4月收入已見改善，管理層更維持今年雲收入佔比達60%的目標，去年為40%。
阿里巴巴(09988)旗下的阿里雲為亞太區最大的雲計算服務商，今年3月底止季度，雲計算收入按年增長58%至122.2億元人民幣，主要由於來自公共雲與混合雲業務的收入貢獻均實現增長。全年度數字經濟體的消費型商業業務GMV超過7萬億元人民幣，年度活躍用戶超過9億戶。數據反映集團核心電商業務穩健，未受疫情產生重大不利影響。另一方面，集團剛宣布將投入100億元全面佈局AIoT(AI + IoT)及內容生態領域。料集團布局將加速其智能業務方面發展，長遠發展屬正面。
另外，騰訊(00700)與聯合國達成合作，加入由聯合國教科文組織發起的「全球教育聯盟」，為全球超過12億受疫情而停課的學生提供遠程上課支持。由於大型企業擁有資源及技術上優勢，料能最先受惠內地對數字經濟的支持。
ATM阿里(Alibaba)、騰訊(Tencent)及美團(Muituan)基本面受惠內地打造數字經濟的支持，業務基本面亦相對穩健，長遠前景仍可看高一線。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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