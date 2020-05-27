The Campton開售：錄100伙獲認購

長沙灣The Campton今開售188伙，截至約11時，已有約100伙獲認購。

【10:25】The Campton開售：料已有50伙獲認購

新盤銷售反應理想。萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周三(27日)開售188個單位，發展商日前截票共錄約8,700個登記，反應踴躍。今早起售樓處內、外均出現大批準買家及地產代理等準備揀樓，場面熱鬧。

因應疫情等情況，發展商是次為分散人潮，特意由早上8時30分起分批安排中籤人士到場揀樓，由於準買家人數眾多，售樓處所在商廈的外圍各處，亦被用作準買家排隊分流之用。據悉，截至10時許市場料已有約50伙獲得認購。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目收飛反應熱烈，今天出席率亦高，該行出席率達八成。料首輪188伙今日可一Q清枱，當中兩成為投資者，其中錄得1組客戶欲斥資逾3,000萬元購入4伙。

他指出，「港版國安法」公布後多日來一手成交宗數已逾300宗，反映有關措施對樓市影響不大，相信或對投資者心態影響較多，但現時一手項目目標客源以上車及剛性需求為主，因此所受影響不大。

美聯住宅部行政總裁布少明稱，公司客戶今日初步出席率約八成，料整體佔八成用家，年輕客為主，七成為80、90後，有大手買家計畫以約2,500萬元購買3伙兩房，料今日推售188伙可望沽清。

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