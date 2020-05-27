【外匯點評】陳正犖：人民幣或區間上落為主

近日市場風險胃納回升，但我們相信中美間的角力並未完，美國對中國的強硬言論及負面行動或會在美國大選前持續。雖然再互加徵關稅或退出第一階段貿易談判可能性不大，因這類措施或對現時美國經濟造成壓力，但非關稅方面的行動則有機會升級，包括地緣政治(如香港及台灣的情況)、科技限制，試圖煞停投資、禁止中國企業踏足美國資本市場、個人或企業制裁等。

這些措施或打擊私人投資氣氛，將令人民幣偏弱。不過，我們並不認為人民幣會大幅貶值，主因相信中國執政者仍期望人民幣穩定。

再者，中美息差上，中國有一定優勢，將繼續吸引出口商將外匯兌換成人民幣來持有，並會吸引外國投資者投資中國債市。這些因素將令美元兌離岸人民幣可維持在近日水平，未來或將維持區間上落。

日線圖上，美元兌人民幣走勢略為偏弱，升穿7.16及突破三角形的話，將上試7.20水平，下一步則看頭肩底目標7.27。若果升穿這些位置，則看通道頂7.3565，支持位則看大約7.1水平，6至12個月則看7以下。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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