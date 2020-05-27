港股格局：張智威料有望重上兩萬四

信誠證券聯席董事張智威表示，「港產國安法」惹市場憂慮，拖累港股上周五一度急跌，低位更見22,500點水平，但周末期間多個新盤銷情理想，恒指亦已重上兩萬三關口，反映市場資金並未如想像中恐慌。預期短期在政治因素影響下，大市料繼續波動，但仍未脫上落市格局，恒指或有望重上兩萬四附近區間，現水平仍有一定上升空間。

他補充，一方面環球經濟疲弱，中美兩國關係亦再趨緊張，股市欠缺突破動力，但另一方面，市場憧憬各國經濟重啟，以及環球多國央行實行量化寬鬆政策，支持股市表現，形成大市跌唔落，但亦升唔上的膠着局面，建議繼續炒股唔炒市。

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