港股格局：張智威料有望重上兩萬四
2020年05月27日 10:46
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信誠證券聯席董事張智威表示，「港產國安法」惹市場憂慮，拖累港股上周五一度急跌，低位更見22,500點水平，但周末期間多個新盤銷情理想，恒指亦已重上兩萬三關口，反映市場資金並未如想像中恐慌。預期短期在政治因素影響下，大市料繼續波動，但仍未脫上落市格局，恒指或有望重上兩萬四附近區間，現水平仍有一定上升空間。
他補充，一方面環球經濟疲弱，中美兩國關係亦再趨緊張，股市欠缺突破動力，但另一方面，市場憧憬各國經濟重啟，以及環球多國央行實行量化寬鬆政策，支持股市表現，形成大市跌唔落，但亦升唔上的膠着局面，建議繼續炒股唔炒市。
張又指，「ATM」三大科技股已先後公布業績，均好過市場預期。尤其美團點評(03690)近年業績明顯改善，反映新經濟股盈利增長強勁，加上有「染藍」概念支持，此板塊仍值得憧憬，「ATM」中他建議可留意股價相對落後的阿里巴巴(09988)。
另外，內地工信部長表示，將從三方面為新能源車創造更佳使用環境，汽車股近日有資金追捧。張智威建議當中可留意新能源車龍頭比亞迪股份(01211)，雖然短期盈利仍受疫情影響，但在國策扶持下，加上股價累跌已多，有機會觸底反彈，不妨分注儲貨。
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