摩通CEO：美國經濟第三季或急彈

摩根大通行政總裁戴蒙表示，受惠於美國政府的刺激計劃以及新冠肺炎疫情前的消費者狀況，預期經濟在第三季出現快速反彈的可能性相當大，「你會看到相當快的復甦，政府反應迅速，大型企業有足夠的資金，希望小型企業能夠生存得久一些，讓多數公司恢復營業。」

他補充，經濟學家預測美國失業率將在本季度上升至約18%，然後在第三季下降至14%，到年底進一步跌至約10或11%。

此外，他認為摩根大通以目前價格來算，非常有價值，又強調他並非在預測股價低位，指銀行無法對全球事情免疫，而在疫情期間，該行的貸款損失將有所提高，獲利按年較少。該股收市報95.82美元，升7.06%。

他又稱，摩根大通執行長Jamie Dimon表示，本季度的交易環境與第一季同樣強勁。而第一季該行交易部門的收入創下歷史紀錄。不過，他警告6月份情況可能會改變。

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