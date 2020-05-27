【港星之爭】疫後資源重新分配 香港完勝新加坡？
2020年05月27日 10:55
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在亞洲區，新加坡一向是香港的主要競爭對手。兩年前中美掀打貿易戰，香港處於夾縫中，貿易業受到影響，加上去年中出現社會動盪，有資金選擇離開是非地，目的地之一正是新加坡，致使去年新加坡的外幣存款上升，市場揣測正是香港走資的引證。
●星防控疫情表現令人失望
之不過，今年新冠肺炎疫情發展，似乎又改變了競爭形勢。香港在處理今次疫情方面，由於民間防疫意識極高，全城高度戒備，加上在醫護和社會的訴求下，港府關閉了大部分中港關口以控制兩地人流，結果香港的疫情受控，成績有目共睹。反觀新加坡，疫情早期當地官員仍在取笑香港人搶口罩，結果新加坡在控制疫情方面輕率了，疫情大爆發，至今仍錄得新增感染。至近日新加坡政府需要推出第四輪財政刺激方案，追加330億新加坡元(約1,794億港元)撐經濟(https://bit.ly/3ekoq1M )，兩地在防控疫情方面的成績，可謂高下立見。
●港金融領域發展再勝一仗
除此之外，疫後的資源重新分配，看來也是香港佔了上風。最新香港交易所(00388)宣布，旗下全資附屬香港期貨交易所已於周三(27日)與MSCI簽訂協議，MSCI同意授權期交所使用MSCI亞洲及新興市場股票指數，根據有關指數在期交所初步推出37隻期貨及期權合約。(https://bit.ly/2TIepUi )
該批亞洲及新興市場指數包括(但不限於)MSCI新興市場亞洲指數、MSCI中國自由指數、MSCI日本指數、MSCI台灣指數、MSCI新加坡指數及MSCI印度指數。期交所待獲得監管機構批准後，會因應市況推出MSCI亞洲及新興市場期貨及期權合約。待期交所確定有關合約的推出日期後，香港交易所將會通知市場，並同時提供產品的合約細則。
另一方面，新加坡交易所就宣布，明年將停止大多數MSCI股票指數期貨和期權合約。究其原因，正是MSCI已覓得新合作夥伴，落實與香港證券交易所的運營商簽署許可協議。
●外資企業積極拓展港業務
雖然在地緣政治風險上升之下，最新香港有不少走資的傳聞出現，惟外資企業的實際行動則呈現一個不同的現象。就如在5月宣布將於未來12個月關閉新加坡的辦事處的電召平台公司--Uber，周二(26日)宣布計劃將公司的亞太地區總部由新加坡遷至香港，並在香港建立科研和工程中心(https://bit.ly/3c9jhrQ )。看來，若港府立法將汽車共乘服務合法化，Uber將確立以香港作為亞太區業務基地的機會甚大，不妨高度關注後續發展。
●香港內部不穩成最大弱點
事實上，港、星之爭，這幾十年從來沒有停過。香港的最大優勢，是有中國的支持，就如未來大量中資將來港上市，支持香港金融業發展，便屬一例。不過，目前香港的內亂，成為最大的弱點，故必須及早設法平亂，經濟方可持續穩步發展，鞏固作為亞洲地區領導性金融中心的地位。
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