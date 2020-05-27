【港星之爭】疫後資源重新分配　香港完勝新加坡？

在亞洲區，新加坡一向是香港的主要競爭對手。兩年前中美掀打貿易戰，香港處於夾縫中，貿易業受到影響，加上去年中出現社會動盪，有資金選擇離開是非地，目的地之一正是新加坡，致使去年新加坡的外幣存款上升，市場揣測正是香港走資的引證。

●星防控疫情表現令人失望

●港金融領域發展再勝一仗

該批亞洲及新興市場指數包括(但不限於)MSCI新興市場亞洲指數、MSCI中國自由指數、MSCI日本指數、MSCI台灣指數、MSCI新加坡指數及MSCI印度指數。期交所待獲得監管機構批准後，會因應市況推出MSCI亞洲及新興市場期貨及期權合約。待期交所確定有關合約的推出日期後，香港交易所將會通知市場，並同時提供產品的合約細則。

另一方面，新加坡交易所就宣布，明年將停止大多數MSCI股票指數期貨和期權合約。究其原因，正是MSCI已覓得新合作夥伴，落實與香港證券交易所的運營商簽署許可協議。

●外資企業積極拓展港業務

●香港內部不穩成最大弱點

事實上，港、星之爭，這幾十年從來沒有停過。香港的最大優勢，是有中國的支持，就如未來大量中資將來港上市，支持香港金融業發展，便屬一例。不過，目前香港的內亂，成為最大的弱點，故必須及早設法平亂，經濟方可持續穩步發展，鞏固作為亞洲地區領導性金融中心的地位。

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