大摩指全球油市基本面改善　上調布油預測至40美元

外媒報道，摩根士丹利分析師Martijn Rats和Amy Sergeant發表的報告中指，全球石油市場的基本面持續改善，供需再平衡快於預期，故上調第三及第四季油價預測。

大摩指出，自4月底以來，包括運輸中的石油在內，可觀察庫存的總量已達到峰值，此後一直在提取，這表明市場已處於平衡狀態。市場快速達到再平衡，表明需求破壞並未像人們想像般嚴重，從而使油價上漲。

該行將布蘭特期油價格第三及第四季度的預測分別上調5美元，至每桶35美元及40美元，另維持長期預測在每桶45美元，但強調下行風險。紐約期油第三季和第四季的預測也分別提高5美元，分別為每桶32.5美元和37.5美元。

布油及紐油最新報每桶35.98及34.09美元。

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