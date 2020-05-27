【高盛推介】資金低位流入騰訊Call博反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(27日)早段下跌，低開約0.5%後跌幅擴大至約2%，落後大市。騰訊宣布將於未來5年投入5,000億元人民幣，用於新基建的進一步布局，重點將投入雲計算、人工智能、區塊鏈、5G網絡、網絡安全等多方面技術研究。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約3,600萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。而認沽證於周二(26日)則獲資金轉向部署，錄得約1,600萬元資金流入。然而觀察周三早段即市資金流向，則見已有資金從認沽證獲利，並在低位再流入認購證部署反彈。

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