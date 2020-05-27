新冠肺炎：新加坡政府向中小企提供百億租金減免

為協助中小企應付經營困難，新加坡政府周二(26日)宣布的第四輪救助措施中，擬斥約20億新加坡元(約108億港元)，以現金方式為中小企租戶提供更多租金減免。

新加坡副總理兼財長王瑞傑周二表示，下周將出台新法案，要求業主向過去幾個月收入大幅下降的中小型企業租戶提供租金豁免，這筆現金支援總計將花費約20億新加坡元，將從7月底起由新加坡國稅局支付予業主。結合物業退稅，新加坡政府實際上會抵銷合資格的商業物業中小型企業租戶約兩個月的租金，以及合資格的工業和辦公物業中小型企業租戶約一個月的租金。

中小企業租戶定義為年營業額不超過1億美元的租戶，基於2019評估年度的公司稅和個人納稅申報表。2020年3月之前開始具有合格租賃或許可證的中小企業將獲得該支援。

對於符合條件的商業物業租戶，例如商店，補助金將達到約0.8個月的租金。再加上早些時候宣布的2020年房地產退稅，這將使這些中小企業租戶獲得的政府支持總額增加到大約兩個月。工業和辦公物業的那些人將獲得相當於0.64個月租金的補助金，使政府對這些租戶的支持總額達到約一個月的租金。

●星破天荒再動用儲備 擲1794億刺激經濟

新加坡財政部長王瑞傑周二宣布第四輪價值330億新加坡元(約1,794億港元)的財政刺激計劃，以應對新冠疫情的經濟影響，為保障就業提供明確的支持。

王瑞傑表示，最新的措施將幫助受到邊境關閉和活動限制的企業和員工。他表示，新一輪刺激計劃出台後，新加坡的經濟扶持措施總額達到近1,000億新加坡元，相當於國內生產總值(GDP)的20%左右。該國經濟恐將陷入獨立以來最嚴重的萎縮。

總統Halimah Yacob已原則性支持政府動用儲備金來為最新的一籃子刺激計劃融資。這將是今年以來第三次動用儲備金，可謂前所未有。

新加坡於2月份披露刺激措施，應對疫情的衝擊，是地區內行動最早的國家之一。大部分刺激措施於3月份獲得通過，該輪規模達到480億新加坡元，包括補貼和現金補助。自此以來，全球限制貿易和旅行之後，經濟衝擊擴大，政府增強了支持力度。

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