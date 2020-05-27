「股王」執位？美團股價跑贏滙豐一大截　未來投資有啟示...

●美團受惠內地經濟疫後復甦

近日美團公布截至3月底止季度銷售額168億元人民幣，勝預期。外電引述公司管理層向分析員表示，截至3月的最後一周，接受調查的餐廳中有70%以上的餐廳恢復了正常訂單量的一半，而30%的餐廳已超過大流行前的水平，反映內地市場復甦，正帶動美團的業務重納正軌。

大行富瑞研究報告指，美團首季各業務的收入表現均勝預期，預期第二季食品速遞業務量和收入會恢復正增長，維持給予「買入」的投資評級，目標價由134元，上調至151元。

●滙豐長期受歐美業務拖累

相對之下，昔日股王——滙豐的展望並不樂觀。雖然中港業務發展不俗，並成為主要收入來源，但歐、美業務不濟，卻成一大負累。繼應英國監管當局停發股息後，近日滙豐又要向歐洲業務「科水」，就如無底深潭。

外媒引述文件報道，滙豐將從德國銀行Landesbank Baden-Wuerttemberg(LBBW)手中，收購滙控於德國業務HSBC Trinkaus & Burkhardt AG的18.66%股權，惟未披露作價。完成收購後，滙控的持股將升至99.33%，據指該行計劃「踢走」其餘投資者，以獲得全資控制權。截至去年底，HSBC Trinkaus & Burkhardt的總資產約266億歐元，員工人數超過3,000人，該行早於2月警告，今年盈利將繼續受經濟困境拖累。

上述消息或讓市場感到疑惑，因為早於2月份時，滙控宣布計劃裁員3.5萬人，並通過降低美國和歐洲業務，以及投資銀行的規模，以達致削減45億美元成本及1,000億美元風險加權資產目標，但此後出現的疫情促使管理層暫停裁員。

日內有報道稱，該行的董事會現正敦促高層重啟改革，並考慮更大力度的調整，措施包括進一步裁員，甚至可能出售其美國業務、法國的零售網絡，以及在較小的非戰略國家的業務。

以滙豐周一股價低位35元計，市值為7,241億元；而以美團周二高位138.9元計，市值為7,071億元，可見兩者市值已相當接近。說不定在8月前，美團可繼續憑着藍籌新貴大熱的概念炒高，市值有勢超越一代股王--滙豐！兩者股價的極端表現，也許就在說明經濟轉型，新經濟快速發展下，新經濟股已成為全球資金所向。

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