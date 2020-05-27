【瑞通推介】美團由上市高位回落　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者關注歐美經濟陸續重啟，加上看好新冠肺炎疫苗研發取得進展，美股隔晚顯著做好，道指收報24,995點，升529點或2.2%。

恒指周二(26日)收報23,384點，升432點或1.9%，盤中曾升至近23,500點。周三(27日)恒指高開於23,500點以上，其後升幅收窄至不足100點。其好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1.3億港元(下同)，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映投資者看淡後市。周二其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,518點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

美團點評首季業績勝市場預期，獲多間券商上調目標價，刺激股價周二以全日高位及上市高位138.9元收市，飆10.4%，成交增至81.78億元，成為最活躍港股。其14日RSI重返70以上的超買水平，而該股周二市值突破8,000億元，成為阿里巴巴和騰訊控股之後，國內第三家市值超過1,000億美元門檻的互聯網公司。

美團周三早段回吐逾2%，低位跌穿135元，但移動平均線仍呈向上走勢，技術走勢良好。周二有7.21億元北水淨流入美團。輪證資金流方面，周二有超過5,600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約3,700萬元淨流入。

騰訊控股擬未來5年投入5,000億元人民幣，用於新基建的進一步布局。另集團近日更新其200億美元的全球中期票據計劃。美團周二強勢破頂，作為其第一大股東的騰訊當日收升2.1%，收報425.4元，重越20天線。周三早段跌逾1%，失守420元關口和20天線。該股周二錄8.3億元北水淨流入。輪證資金流方面，周二有超過4,300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,000萬元淨流入。

據報滙豐控股研究更大型的架構重整計劃，包括裁減更多員工及出售更多非核心資產等。滙控於周一(25日)低見35元的逾11年新低後，周二逐步回升，最終以近全日高位36.9元收市，上漲3.4%。周三早段再升約1%，但升勢其後回順，短線留意可否上試10天線(37.8元)阻力。周二有近250萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近230萬元淨流入。

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