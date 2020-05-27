港府：個別企業派息政策不會明顯影響外匯基金投資回報
2020年05月27日 12:06
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財經事務及庫務局局長許正宇表示，滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)均是英國註冊成立的國際銀行集團，受英倫銀行旗下審慎監管局監管。港府明白相關銀行取消派發股息的決定對股東及其他持份者帶來的影響。香港金管局已要求滙控及渣打在香港的子行，將香港股東的關注向其集團反映，同時亦已在日常溝通中知會審慎監管局有關香港股東的意見。
此外，政府的財政儲備是由金管局作投資管理及歸納於外匯基金內。一般而言，外匯基金投資的資產類別多元化，投資的市場亦遍及全球。因此，個別企業的派息政策並不會對外匯基金的投資回報造成明顯影響。
盈富基金為交易所買賣基金，現時投資於50隻恒生指數成分股。根據盈富基金公布的資料，截至今年5月20日，投資滙控股票的金額佔該基金組合7.89%；截至今年4月底的1及3個月回報分別為4.4及-6.4%。
根據強制性公積金計劃受託人提供的資料，截至今年3月底，共有259個強積金基金持有滙控及渣打的股票。該等投資涉及共約128億元的強積金資產，佔強積金總資產的1.5%。事實上，個別強積金基金的價格或受個別事件影響，例如公司暫停派發股息，引致短期基金價格波動。然而，強積金是一項長線投資，強積金計劃成員應聚焦於基金的長遠表現。由於《職業退休計劃條例》(第426章)並無要求職業退休計劃的管理人向處長(即積金局)提交計劃的投資組合或表現，因此積金局並沒有備存相關資料。
許正宇稱，發鈔銀行須符合一系列包括美元儲備、鈔票儲存、分配及保安等方面的嚴格要求。由於現行安排一直運作暢順，金管局沒有計劃作出改變。
此外，他指政府歡迎國際金融機構選擇在香港註冊成立，並以香港為總部，惟個別銀行是否選擇以香港為全球總部屬其商業決定。
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