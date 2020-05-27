港府：個別企業派息政策不會明顯影響外匯基金投資回報

此外，政府的財政儲備是由金管局作投資管理及歸納於外匯基金內。一般而言，外匯基金投資的資產類別多元化，投資的市場亦遍及全球。因此，個別企業的派息政策並不會對外匯基金的投資回報造成明顯影響。

盈富基金為交易所買賣基金，現時投資於50隻恒生指數成分股。根據盈富基金公布的資料，截至今年5月20日，投資滙控股票的金額佔該基金組合7.89%；截至今年4月底的1及3個月回報分別為4.4及-6.4%。

根據強制性公積金計劃受託人提供的資料，截至今年3月底，共有259個強積金基金持有滙控及渣打的股票。該等投資涉及共約128億元的強積金資產，佔強積金總資產的1.5%。事實上，個別強積金基金的價格或受個別事件影響，例如公司暫停派發股息，引致短期基金價格波動。然而，強積金是一項長線投資，強積金計劃成員應聚焦於基金的長遠表現。由於《職業退休計劃條例》(第426章)並無要求職業退休計劃的管理人向處長(即積金局)提交計劃的投資組合或表現，因此積金局並沒有備存相關資料。

許正宇稱，發鈔銀行須符合一系列包括美元儲備、鈔票儲存、分配及保安等方面的嚴格要求。由於現行安排一直運作暢順，金管局沒有計劃作出改變。

此外，他指政府歡迎國際金融機構選擇在香港註冊成立，並以香港為總部，惟個別銀行是否選擇以香港為全球總部屬其商業決定。

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