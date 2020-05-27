【大行報告】澳博及信德不會因賭王病逝而有顯著改變

澳博控股半日收市升0.34%，報8.87港元；信德集團半日跌3.85%，報3元。

摩根大通認為，何鴻燊病逝不會對澳博有任何顯著影響，原因是何氏已經多年沒有參與營運，亦沒有持有任何股份，而二房與霍氏家族的聯盟控制澳博54%股權。該行稱，雖然有投資者認為可能會觸發董事局重選，但相信短期內澳博控制權不會有變。

美銀證券則指，澳博及信德集團周二(26日)股價上漲，主要反映市場憧憬兩間公司有潛在改變，可以釋放資產價值及強化企業管治，但美銀料不會引發改變。

該行稱，何鴻燊二房家人與霍氏家族組成聯盟，對澳博母公司澳門旅遊娛樂有控制權，相信澳博已經有長遠策略及方向，相信澳博可管理得更有效率，澳博在上葡京開幕及賭牌重新談判前不會有重大改變，而信德集團亦不會有顯著改變，將繼續受惠澳博業務改善。

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