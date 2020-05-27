【高盛推介】市場續憧憬中概股回歸　港交所窩輪精點

高盛(亞洲)有限責任公司：受惠於中概股回港上市，香港交易所近日表現靠穩，股價堅挺在270港元之上。周三(27日)早段則高見277.2元後升幅收窄。事實上，港交所過去1個月累計升逾10%，相反恒指則累計跌逾4%。有報道指出，京東暫計劃於下月公開招股。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約1,440萬元資金流入。而認沽證於近日亦獲資金部署，周一(25日)及周二(26日)共錄得約630萬元資金流入。

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