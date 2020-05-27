【高盛推介】市場續憧憬中概股回歸 港交所窩輪精點
2020年05月27日 12:39
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高盛(亞洲)有限責任公司：受惠於中概股回港上市，香港交易所近日表現靠穩，股價堅挺在270港元之上。周三(27日)早段則高見277.2元後升幅收窄。事實上，港交所過去1個月累計升逾10%，相反恒指則累計跌逾4%。有報道指出，京東暫計劃於下月公開招股。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約1,440萬元資金流入。而認沽證於近日亦獲資金部署，周一(25日)及周二(26日)共錄得約630萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約17%，年期約6個月的價外港交所購證(20294)，行使價320.2元，2020年11月26日到期，實際槓桿9.6倍。
此外，近日市場關注行使價在290元附近、12月到期的產品。投資者可留意當中的港交所購證(16883)，行使價288.88元，2020年12月23日到期，實際槓桿7.4倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意港交所牛證(58613)，收回價240.18元，行使價238.18元，換股比率500，槓桿比率7.9倍。
另一方面，近日市場關注行使價233.5元附近、11月到期的認沽證。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出之一的港交所沽證(27730)，行使價233.68元，2020年11月25日到期，實際槓桿7.4倍。
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