【不跌之謎】內地資金正以前所未有步伐買入港股...

財經媒體彭博報道，中國內地資金正在以無與倫比的速度湧入香港股市，為身處中美日益加劇的緊張關係中心的香港市場提供支持。

今年以來，合資格投資者--從券商和保險公司到交易帳戶資金不低於50萬元人民幣(約54萬港元)的散戶等--購買了363億美元(約2,831億港元)香港股票，創出2017年以來同期數據最高水平。內地當局擬在港實施國家安全法的計劃引發港股上周五(22日)大跌，合資格投資者趁機加快了購買步伐，主要目標是中國國有企業。

從歷史上看，當港股下跌時，內地的買盤往往會升溫。今年3月恒指跌至逾3年低位之際，內地投資者就曾逢低買進。在重大政治事件發生前後--例如國家領導人在2017年赴香港出席回歸20周年慶祝活動，國家隊也會待命，隨時準備維穩港股。

中國確認計劃在港實施「港版國安法」後，香港金融市場緊張情緒升溫，市場正觀望美國的實際行動。港股周二(26日)企穩，恒指反彈1.9%，波動率指數下跌5.6%，創下一周最大跌幅。港府以恒指反彈為由，稱立法可增強企業信心，又指擔憂是沒有根據的。

●主力掃內銀股

目前尚不清楚中國的國有基金是否參與了最近幾天的買盤，或者留出資金來穩定市場。這些資金經常會干預中國7.4萬億美元股市的波動。

一些內的基金經理注意到港股與A股之間不斷擴大的估值差距，主要着眼於大型金融公司。報道引述北京格雷資產管理中心合夥人杜可君表示，只要堅持業務在內地的香港上市公司，風險是完全可控的，又指很難評估新法對香港的影響，以及形勢會比一年前好還是壞，暫不會碰香港的地產股和其他本地公司。

●本地股當災

與恒指不同、不包括內地公司的MSCI香港指數過去12個月下跌了21%，地產股領跌。

低估值是港股吸引內地投資者的主要原因之一。國企指數基於未來12個月預估收益的市盈率為8倍，而內地滬綜指則為11倍。

報道引述家族理財室公司九圜青泉科技首席投資官陳嘉禾表示，上周本想購買更多在香港上市的內地股票，但缺少資金，又指實際上只能賣掉部分A股去買港股，如果市場進一步下跌，會購買更多股票，並將股息全部進行再投資。

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