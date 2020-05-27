李小加：與MSCI合作為純商業決定　毋須過分解讀

MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez亦指，周三宣布與港交所合作與任何事情無關，包括香港所發生的政治事件。他亦留意到近期香港發生新的事情，但認為港交所有龐大及多元化的全球投資者基礎，同時擁有大量亞洲及中國的散戶和基礎投資者，對MSCI的客戶具強大吸引力，相信合作能令客戶受惠。

李小加提到，全球正面臨挑戰，特別是中美兩國關係日趨緊張，愈需要一個市場從中發揮橋樑、聯絡及翻譯的角色，使雙方問題得以轉換及解決，讓不同的市場都能互相融合。

他提到，該市場需要有充分的韌性及可見性，而規則亦要充分穩定及明確，便最能發揮「穩定器」及「翻譯器」作用的市場。

對於中國政府已在香港實施國安法，李小加表示，香港作為一個國際金融中心，給予投資者最重要的一項基礎保障是法治，希望社會是和平、守法、讓大家安居樂業的市場，任何能令香港更和平、更有秩序、更熱愛自由和開放、更保持高度國際化的事情，均會讓市場繼續向前發展。雖然香港去年充滿挑戰，但認為這些挑戰最終會過去。

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