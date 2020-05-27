李小加：MSCI中國A股指數期貨未有消息 仍待中證監批准

市場期待進一步納入A股至MSCI指數，MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez表示，上次公布已列4項因素在進一步納入時處理，包括香港公眾假期問題。

他解釋，投資者現透過互聯互通投資A股，若內地開市而香港休市，相關渠道便不可行，為國際投資者帶來投資風險。

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