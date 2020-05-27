李小加：MSCI中國A股指數期貨未有消息 仍待中證監批准
2020年05月27日 13:10
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市場期待進一步納入A股至MSCI指數，MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez表示，上次公布已列4項因素在進一步納入時處理，包括香港公眾假期問題。
他解釋，投資者現透過互聯互通投資A股，若內地開市而香港休市，相關渠道便不可行，為國際投資者帶來投資風險。
香港交易所(00388)去年簽訂協議推出MSCI中國A股指數期貨，計劃獲得監管批准後推出。港交所行政總裁李小加表示，目前對MSCI中國A股指數期貨沒有任何新消息，仍然要等待中證監批准，表示與相關監管機構有保持對話，又表示集團繼續進行有關工作，MSCI中國A股指數期貨各方進行風險管理，有助開放中國市場。
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