新冠肺炎：太平洋國際航運就延期還款協商取得進展

外電報道，全球第十大集裝箱船運營商，總部位於新加坡的集裝箱船運營商——太平洋國際航運公司(Pacific International Lines，PIL)，已與大多數金融貸款機構達成協議，推遲債務償還，並正在與新加坡國有投資者--淡馬錫控股的一個部門進行談判，以尋求潛在投資。

PIL在周二(25日)的一份聲明中表示，由於該行業面臨的挑戰，其在削減資產成本方面取得了重大進展，但在過去一個月中，新冠肺炎疫情更加惡化。基於這種情況，公司已開始與其15家金融貸方進行討論，以期與這些利益相關者達成一項有關債務重劃計劃的正式協議。

PIL表示，已獲得佔其總債務約97.6%的金融貸款人的原則性批准，將本金和利息支付推遲至2020年12月31日，另正在與其他貸方進行談判，以獲得類似的批准。

此外，外電報道，PIL已與淡馬錫的全資子公司Heliconia Capital Management簽署了為期六個月的潛在投資獨家協議。Evercore Asia(Singapore)Pte Ltd正就其戰略和融資計劃向PIL表示意見，目前正在與Heliconia進行早期談判。Heliconia確認正在與PIL進行談判，但拒絕進一步置評。

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