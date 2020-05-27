史上首次！外資狂買三隻A股 深交所預警
2020年05月27日 14:14
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據相關規定，所有境外投資者對單一A股公司持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數30%。但在實際操作中，外資持股比例達26%視為警戒點，28%則暫停外資購買。香港交易所(00388)將公布停止接納該股票的買盤，並在境外持股比例跌至低於26%時公布重新接納買盤。若境外持股比例合計超出30%而多出之數來自滬港通或深港通，港交所將找出有關交易所參與者，並強制要求其出售股票。
截至周二(26日)為止，QFII(合格境外機構投資者)、RQFII(人民幣合格境外機構投資者)和深股通投資者持有美的集團、華測檢測及索菲亞佔總股本比例，分別達27.28%、26.23%及26.77%。
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