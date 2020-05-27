史上首次！外資狂買三隻A股　深交所預警

截至周二(26日)為止，QFII(合格境外機構投資者)、RQFII(人民幣合格境外機構投資者)和深股通投資者持有美的集團、華測檢測及索菲亞佔總股本比例，分別達27.28%、26.23%及26.77%。

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