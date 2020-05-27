「鱷王」達利奧：看好中國是因中國人具備技能和品格

外國傳媒報道，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)近期多次表態，看好投資中國前景，不僅在上周大膽預測美國「最強大帝國」的地位即將被中國迎頭趕上，且沒有其他國家能比擬中國力量，他本周更在網絡上回覆中國網友提問，稱會看好中國，正是因為中國人具備技能和品格。

面對網友連串提問，達利奧簡短回答：「我們看重的是人們身上的關鍵特質，例如他們的技能和品格，以及他們為抓住機遇和抵禦風險所積累的資源。這就是為甚麼我看好中國的原因。」

回看他在上周發表一篇題為「過去500年大周期」的文章，以變化中的世界格局為主旨，指出「美國世界最強帝國的領先優勢已所剩不多，而且相對正處於衰落之中；中國的實力則正在迅速崛起，而且身後沒有哪個國家能夠望其項背。」這篇「萬言」文章探索了荷蘭、英國和美國，這幾個帝國的發展軌迹及它們的儲備貨幣，並指這些帝國的發展，就像人類一樣，都有一個終歸要終結的特定生命周期。

他表示，目前全球適逢一個「先進信息/數據管理和人工智能(AI)為人類智慧提供輔助的偉大創造力」時期，中美兩國均出類拔萃，雖然發展軌迹不盡相同，但大多類似。然而，美國和中國已到了互別苗頭的境界，某種形式的戰爭正在醞釀，風險比兩國還在周期初階時還高。

就雙方近期的劍拔弩張，他勸謂，事實證明，人類的適應性和創造性是解決問題、創造進步的最強大力量。由於世界已比以往任何時候都更富足，也具有了更強的技能，因此，如果人們能攜手將一整塊蛋糕做得盡可能大、並妥善進行分享，那麼，大家將會擁有巨大的能力，為數量空前的世人創造福祉。

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