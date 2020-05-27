傳內地研修改滬綜指編制方案　或提升科技股權重

財經媒體彭博引述知情人士稱，上海證券交易所(上交所)正在對使用近30年的滬綜指具體的指數權重和編制的改進方案進行商討，並將尋求市場反饋，最終方案尚存變數。據報，上交所對相關消息不予置評。

知情人士稱，近期正考慮的方案包括調整新股納入指數時間、剔除一些風險提示股票，還有進一步優化的措施，其中的一個考慮是編制方法從全市值到流通市值加權的轉變。全球股市不少主要指數包括標普500指數在內，皆以市值加權計算，即以每間公司市值大小計算每隻股票的權重。

相關知情人士又稱，上交所還將評估是否將上海科創板A股公司納入滬綜指。去年上交所曾研究推出名為「上證科創板50成分指數」科創板指數，但經研究後決定延後發布。若上述調整推行，可能導致滬綜指有關金融及能源行業權重降低，科技等新興行業權重相對增加。

滬綜指自1991年起發布，目前有1,555隻成分股。上交所網站顯示，目前滬綜指數中，金融地產股權重達到33.5%，佔比最大，其次的工業股佔16.1%，資訊科技板塊佔比僅5.8%。個股中，前五大權重股份別為貴州茅台、工商銀行、農業銀行、中國平安和中國銀行，金融股佔四席。

中泰證券首席經濟學家李迅雷建議，滬綜指編制的優化應盡快落實納入科創板公司，ST股票(風險提示股票)宜盡早從指數中剔除，並調整新股計入指數的時間。

美國參議院早前通過一項議案，中國企業未來赴美國上市融資或受阻，甚至有可能要退市。市場關注內地如何為中概股回歸內地市場，以及為更多公司直接在本土上市提供更便捷的方案。

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