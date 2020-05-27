【專家樓評】企業在家工作成趨勢　商廈租務價量減

新冠肺炎疫情蔓延全球，不少企業實行在家工作，部分公司實施在家工作後，有感措施可行，既可節省承租辦公室的成本，亦可保持公司業務高度運作，因而令香港傳統辦公方式帶來新挑戰，為寫字樓租賃市場帶來一定壓力。近日就有香港大型公司落實全面遙距工作，成為其他企業在家工作的示範，相信遙距辦公將成為新趨勢，預料對本港工商舖市場帶來新挑戰及衝擊，長遠直接影響寫字樓租務需求大為減少，租金料會持續受壓。

筆者近期看到一則新聞，本港著名初創企業9GAG，主打趣味圖片分享平台，日前正式宣布全面推行在家工作，並已退租荃灣一個約7,000方呎(未核實)的總部。其創辦人接受媒體訪問時表示，公司於去年中已計劃轉為遙距工作，至今年疫情爆發後公司一直採取在家工作模式，員工發現方法可行且反應正面，故爽快決定落實計劃；而荃灣總部於2015年開業，當時因花費約200萬元裝修而成為一時佳話。

在全球經濟欠明朗，不少企業首要面對的問題是如何控制營運成本，以9GAG為例，單是租金連雜費等成本已可節省每月約20萬元，租金所佔的比重大，若扣除這筆恒常開支，更可有效控制成本，加上可更善用資金流，是退可攻進可取的做法；再者，在不少業界前驅推行順利且見成效，預計隨從企業將會增多。

筆者認為，面對大勢所趨，寫字樓租金短期內難免會有所調整，業主及發展商亦需因應企業需要提供更具彈性的租務優惠，並從配套設施着手，提供更便利及穩定的網絡設施；同時，可考慮與市面上共享工作空間的供應商合作，提供更多據點，讓租客可在不同地區靈活工作。

中原(工商舖)董事總經理 潘志明

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