【全球攬炒】IEA估今年能源業投資銳減逾3萬億元

外國傳媒報道，國際能源署(IEA)估計，新冠肺炎疫情將使今年的能源業投資額比去年銳減約4,000億美元(約3.12萬億港元)，減幅將是歷來最大，同時警告全球將更加倚賴價格更低和不環保的燃料，不利達成全球氣候目標。

報告認為，每個主要能源部門的支出將銳減，預料從石油、天然氣、煤炭，到再生能源業都是如此。

IEA在今年初原本估計，全球能源投資額將在今年增加2%，可能創下6年以來最大增幅。不過，隨着各國政府為了防疫而採取封鎖措施和旅遊禁令，今年的能源支出估計較2019年的水平下滑20%，總額料略高於1.5萬億美元，低於去年的近1.9萬億美元。

IEA署長Fatih Birol說：「疫情危機將導致全球能源投資出現歷來最大的降幅，我們從未看見能源投資如此大幅下滑。整個體系持續受到傷害。以目前需求低迷的情況來看，雖然再生能源業的支出料較化石燃料業更具韌性，但這個產業仍不免受疫情衝擊。」

報告顯示，煤炭投資額料在今年減少15%，火力發電業的支出將跌10%，這些支出包括再生能源發電、輸電網投資，以及電力存儲。

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