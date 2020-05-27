中美科技戰：傳TikTok母企字節跳動去年收入逾1326億

財經媒體彭博引述消息人士透露，TikTok母公司字節跳動去年實現收入超過170億美元(約1,326億港元)，大幅高於2018年約74億美元，錄得淨利潤超過30億美元(約234億港元)，表明這家全球估值最高的初創企業在迅速增長。

字節跳動已成為科技行業最驚人的成功案例之一，這家創新的中國公司正在挑戰美國互聯網巨頭的全球統治地位。包括TikTok、抖音和今日頭條，其App的每月活躍用戶約有15億。本月，該公司挖走了華特迪士尼流媒體主管Kevin Mayer，委以TikTok行政總裁之職。

張一鳴領導的字節跳動正在成為美國主要網上巨頭Facebook和Alphabet需要認真對待的競爭對手。據彭博早前報道，2019年Facebook子公司Instagram實現廣告收入約200億美元。

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