投資者注意！藥廠默克潑冷水：疫苗很難短期內面世

金融市場近期上升的因素之一是市場憧憬新冠肺炎疫苗會在數月內面世，不過，美國製藥企業默克潑冷水！

財經媒體彭博報道，該公司公布了兩款新冠疫苗及一款新冠治療藥的研發計劃，助力全球抗疫努力，惟其中一位高管警告，疫苗研制成功、並在全球上市的耗時可能會比預期更長。

這家美國製藥企業購買了埃默里大學發現的一種抗病毒藥物權益，並達成了推進兩款候選疫苗開發的協議。該公司行政總裁Kenneth Frazier稱，鑑於一些國家為了急於重啟經濟而對重要藥品展開競爭，默克不會給任何一個國家特權，並將優先考慮醫護人員和其他高風險人員的需求。

Frazier說：「這是全球大流行病。沒有哪個國家可以解決，我們不能給任何一個國家設限。如果我們成功了，我們希望確保有需要的大眾，無論身在何處，都能以負擔得起的價格獲得它們。」

雖然這兩款疫苗看起來很有希望成功，但默克執行副總裁Julie Gerberding說，成功開發和部署疫苗可能需要比預期更長的時間。

她周二(26日)在參加明尼阿波利斯聯儲和明尼蘇達大學主辦的一次研討會上說：「我希望那些預測研發進度表比我們設想更快的人是正確的，但我們討論的是在全球接種疫苗，而不只是某個特定已開發國家的人。」

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