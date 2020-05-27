中美科技戰：倘香港失特殊地位　韓企憂輸往中國晶片受阻

南韓媒體報道，如果美國真的取消香港特殊貿易地位，恐威脅南韓三星、SK海力士目前對中國的晶片出口制度。據悉，南韓的半導體公司因香港的交易便利和稅收優惠，長期以來一直倚賴香港，間接向中國出口半導體產品。

報道指出，半導體價格易受需求和供應影響，因此以相對穩定的美元交易，但在中國的外匯管制法規下，企業超過5萬美元(約39萬港元)的交易，必須獲得中國政府批准，而香港出於能用美元貿易，因此發展出半導體現貨市場。

再者，香港的航空運輸基礎設施也比深圳或廣州更好，故南韓對中國出口的半導體產品，通常先空運至香港，然後轉運至深圳，並由經銷商在中國銷售。

數據顯示，2019年有大約222.87億美元(約1,738億港元)的南韓半導體產品出口到香港，其中90%以上轉口到中國，包括華為、Oppo和Vivo在內的多數中國智能手機製造商，都透過香港獲得南韓的半導體記憶體供應。

此外，稅收成本也是香港的優勢之一。中國的增值稅負擔較關稅更重，雖然中國公司可以快速獲得增值稅退稅，但外企卻不然，半導體價格也受延遲退稅或不退稅影響，因此增加中國進口商的成本負擔。相對地，若中國經銷商是在香港交易半導體，則可藉自己的供應網絡將產品運至中國，減少增值稅。

半導體行業現在非常擔心若將產品直接出口至中國，可能招來美國更強的技術出口監管。三星和SK海力士都正面臨在美國和中國投資的壓力，若對中國的半導體產品直接出口增長，可能增加韓企的政治負擔。

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