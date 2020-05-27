全球經貿戰：傳Oppo擬拓自家晶片　積極招募人才

美國商務部收緊對華為出口禁令，要求使用美國晶片製造設備的外國企業供貨前必須先取得出口許可。日本媒體引述知情人士報道，華為於內地的主要競爭對手、中國第二大智能手機製造商Oppo，正把握機會建立自家晶片製造能力。

分析認為，設計自家晶片有助於減少對美國供應商的依賴，提升海外市場競爭，惟計劃成本不低，可能需要數年才能見效。

知情人士透露，Oppo自去年開始一直積極地招募晶片人才。據悉，參與聯發科5G智能手機晶片開發的高層也將在近月加入Oppo，同時積極向高通及華為旗下晶片部門海思招攬人才。知情人士指，由於該公司意識到擁有晶片設計能力，將能對供應鏈有更多的控制權。不過，開發晶片可能意味着耗費大量資金，即使已經僱用了一批經驗豐富的專業人才，也需要幾年的時間才能成熟。

Oppo表示，該公司早已經具有與晶片相關的能力，任何研發投資都是為了增強產品競爭力和用戶體驗。不過，該公司沒有直接回應有關近期招聘的傳聞。

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