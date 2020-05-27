【市後重點睇】人民幣偏軟 道期升逾二百點
2020年05月27日 16:15
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美匯指數企99.16；港匯報7.7522；離岸人民幣(CNH)處7.1723，每百港元兌約91.9人民幣；美元兌日圓企107.54；歐元報1.0967；英鎊報1.2293。金價低見1,704美元。國際油價回落，布油報35.45美元；紐油見33.73美元。道指期貨升212點。歐股三大指數向好，升幅介乎0.78至1.09%。
●港股高開後反覆向下，恒生指數全日收跌83點或0.36%，報23,301點；國企指數跌27點或0.29%，報9,567點。主板成交1,108億港元。「ATM」股價受壓，騰訊控股跌1.27%至420元；阿里巴巴跌1.84%見197.3元；美團點評挫2.59%至135.3元。https://bit.ly/2A9se7d
-石藥首季多賺21%，擬申請上交所科創板上市；股價收升6.68%。
●A股快報：滬股通收跌9點，創業板指跌近2%。https://bit.ly/2TEwXEH
-「鱷王」達利奧：看好中國是因中國人具備技能和品格。
-史上首次！外資狂買三隻A股，深交所預警。
-傳內地研修改滬綜指編制方案，或提升科技股權重。
●中國經濟：4月規模以上工企利潤跌4.3%，汽車業利潤增29%。
●亞洲股市：日股收升0.7%，澳股跌5點。https://bit.ly/36zcSVM
●【大行報告】澳博及信德不會因賭王病逝而有顯著改變。
●【港星之爭】疫後資源重新分配，香港完勝新加坡？https://bit.ly/3eko37m
●【不跌之迷】內地資金正以前所未有步伐買入港股... https://bit.ly/2zpezsU
●中美緊張局勢升溫，外匯期權市場押注156億元對沖不確定性。
●「股王」執位？美團股價跑贏滙豐一大截，未來投資有啟示... https://bit.ly/2AdF6sU
●港府：個別企業派息政策不會明顯影響外匯基金投資回報。
●傳亞馬遜就收購無人車初創公司Zoox洽談。
●新冠肺炎：新加坡政府向中小企提供百億租金減免。
●大摩指全球油市基本面改善，上調布油預測至40美元。
●李小加：香港將繼續保持亞太區金融市場領導地位。
-李小加：MSCI中國A股指數期貨未有消息，仍待中證監批准。
-李小加指企業應按自身考慮選擇合適上市地。
●摩通CEO：美國經濟第三季或急彈。
●人民幣速遞：午後跌勢持續，離岸價失守7.17關。
●股神讓位！朱克伯格爬頭，成為美國第3大富豪。
●美商會警告：倘香港失特殊地位，1300家美企影響巨。
●新盤動向：
-The Campton開售：錄逾140伙獲認購。
-屯門OMA by the Sea加推88伙周日售，平均呎價逾1.37萬。
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