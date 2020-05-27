【fb直播】人民幣弱 港股有幾傷？
2020年05月27日 16:27
東網電視更多新聞短片
在「港版國安法」表決前夕(27日)，港股反覆向下，再加上離岸人民幣(CNH)創約9個月新低，港股會有幾傷？
傳中概股京東最新集資詳情曝光！有報道指，京東集資30億美元。中概股加速回歸，香港有望蟬聯全球集資王？趁港交所(00388)近日股價回軟，想追入值博？
向來表現硬淨的物管股周三(27日)跟跌，行業龍頭保利物業(06049)、雅生活服務(03319)和碧桂園服務(06098)收報分別跌3.12%、6.25%、2.85%。趁物管股回調咩位低吸好？持貨唔怕揸？
金山軟件(03888)首季扭虧為盈，賺約625萬元人民幣，但股價在周三(27日)最多跌8.18%至24.7元，何解？
《東網Money 18》搵嚟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！