【fb直播】人民幣弱　港股有幾傷？

2020年05月27日 16:27
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    在「港版國安法」表決前夕(27日)，港股反覆向下，再加上離岸人民幣(CNH)創約9個月新低，港股會有幾傷？
    新經濟股ATMX全線跌，最近強勢的美團(03690)回吐最多4.5%，而有新5G機發布的小米(01810)則最多跌3.7%。政治市困擾下，新經濟股點部署好？
    傳中概股京東最新集資詳情曝光！有報道指，京東集資30億美元。中概股加速回歸，香港有望蟬聯全球集資王？趁港交所(00388)近日股價回軟，想追入值博？
    向來表現硬淨的物管股周三(27日)跟跌，行業龍頭保利物業(06049)、雅生活服務(03319)和碧桂園服務(06098)收報分別跌3.12%、6.25%、2.85%。趁物管股回調咩位低吸好？持貨唔怕揸？
    石藥(01093)首季業績多賺兩成一，並擬在上交所科創板上市，股價最多抽升9.32%至17.36元。繼早前中芯(00981)，再有石藥計劃到科創板上市，到底背後有咩考量？
    金山軟件(03888)首季扭虧為盈，賺約625萬元人民幣，但股價在周三(27日)最多跌8.18%至24.7元，何解？
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