美聯：政府「保就業」計劃查詢增　向僱主提3項建議

港府早前公布推出「保就業」計劃，擬為老闆及「打工仔」紓困，日前開始接受第1期申請。惟美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基表示，不少僱主反映計劃欠詳細解說，美聯工商舖收到客戶相關的查詢量，由政府公布開始計每周約5宗，急升至最近每周約20至30宗，可見企業對於如何申請計劃，以及如何為公司爭取「最優惠」方案抱着不少疑問。

梁氏續指，作出查詢的企業多為餐飲和零售業相關的中小企，主因行業流動性較大，人手招聘浮動，加之人數計算的相關規定不夠清晰所致。由於該類型企業不少員工均為兼職，若因應市況而辭退人手但未能補充而引致罰款出現，令相關企業被罰款，未免有欠公允。

他指，保就業計劃「一刀切」做法並非不好，對於辦公室形式營運的僱主而言相對簡單，惟各行業的生態環境不同，建議政府因應不同企業及行業的實際情況，在申請計劃上及處理罰則上宜作較寬鬆及具彈性的安排。

他指出，計劃存有五大疑問，呼籲港府盡快釐清，包括如何釐定強積金戶口種類及計算僱員人數、如何處理退還罰款及有關款項、強積金中介人是否有責任為僱主提供6至8月僱員強積金供款資料以及兼職員工是否包括在計劃內等等。

另外，該機構向欲申請保就業計劃的僱主提出數項建議。第一，企業應向所屬強積金公司查詢其遞交予政府的文件作參考，可更有效掌握向政府申報的實際僱員人數；第二，以金融業為例，有部分現職僱員為無底薪，只靠業績支薪的員工，但公司仍需要替他們開立強積金戶口，但如果該批員工於6至8月離職，有可能需要繳交「保就業」計劃的罰款，故建議公司必須要詳細了解該段期間員工及強積金帳戶數目。第三，如果有員工在申報計劃期間，在同一集團內轉移工作崗位，有可能出現兩個強積金戶口，繼而影響公司總僱員人數，宜多加注意。

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