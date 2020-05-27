【新興市場風暴】惠譽降阿根廷債務評級至「有限度違約」

外國傳媒報道，5月22日，阿根廷有一筆5億美元(約39億港元)的債券利息償還期限到期，惟無力償還，成為該國史上第9次主權債務違約。就此，評級機構惠譽近日宣布，將阿根廷遠期外幣發行人評級從「C」降為「RD」，即債券已非「垃圾級」，而是進入「有限度違約」。

事實上，除惠譽外，標準普爾近日也宣布，下調阿根廷發行的4種以美元計價國債評級，從「CC」下調至違約；穆迪則依然維持阿根廷「Ca」的評等，該評級與惠譽的「C」相同，不但為垃圾級，但還是處「違約」以外的最低債券評級，反映投資者損失風險極大。

在疫情前，阿根廷經濟已疲憊不堪，通脹近50%，疫情令一切變得更雪上加霜，政府目前表示，如果阿根廷要正常發展，需要豁免高達400億美元(約3,120億港元)的債務，目前仍與債權人協商中。

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