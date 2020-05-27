新股專輯：新瑞鵬寵物醫療擬尋求融資234億元
2020年05月27日 17:10
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外電報道，中國寵物醫療服務公司新瑞鵬寵物醫療集團正尋求在計劃上市前約30億美元(約234億港元)的估值水平融資，並與顧問商討，計劃集資約3億美元(約23.4億港元)。
報道指，新瑞鵬寵物醫療已與潛在投資者接觸，當中包括與騰訊(00700)，涉資約5,000萬美元。不過，上市前融資仍處初步階段，融資規模等細節仍有變數。騰訊及新瑞鵬寵物醫療對此不予置評。
新瑞鵬寵物醫療成立於1998年，一家寵物醫療服務為主營的綜合性企業，業務包括寵物醫療保健、實驗室診斷、寵物美容造型等，目前擁有1,300間分院。曾於2016年於新三板上市，其後在2017年8月除牌。
事實上，早前有傳公司擬於2020年上市，上市地點有機會是美國、香港，集資額或至少5億美元。
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