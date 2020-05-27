【餐飲寒冬】生活概念預告虧損增至億元

虧損增加主要由於餐廳的經營業績受到2019年6月以來反修例示威導致的香港突發政治事件及新冠肺炎疫情爆發的負面影響，而有關影響超過因成本控制及若干錄得虧損的餐廳結業導致餐飲業務營運成本(主要包括已耗用存貨成本、員工成本及其他營運開支)的跌幅。因此，公司預期餐飲業務仍然會錄得虧損增加。

此外，集團預期將於年度內錄得(a)出售物業、廠房及設備以及無形資產虧損及(b)使用權資產、物業、廠房及設備以及無形資產減值虧損。此乃由於四家亞洲菜餐廳、四家意大利餐廳及三家西餐廳因經營表現不令人滿意，而於年度內關閉或出售，及根據其估計現金預測該等資產的使用價值低於三家意大利餐廳資產的帳面值所致。

集團預期因在中國籌備及開展新的室內設計及裝修業務以及提供有機蔬菜諮詢服務而錄得營運虧損。由於新業務剛在年度開始，預期在未來帶來收入及經營溢利。

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