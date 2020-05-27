盛滙商舖基金斥2100萬　購大坑銅鑼灣道地舖

雖然近月市況波動，但舖市交投突然轉旺。土地及公司註冊處資料顯示，大坑銅鑼灣道168至174號百成唐樓地下C號舖，以2,100萬港元易手，新買家為ARIES SUMMER LIMITED，該公司董事為李根興。李氏為盛滙商舖基金管理行政總裁。據了解，上述舖位面積約960方呎，現租戶為便利店。

此外，市場消息透露，周三(27日)舖市連錄多宗買賣個案，其中上環文咸東街雙號地下A舖及1樓，市傳以約9,600萬元易手，較意向價1.2億元低約20%。

而灣仔謝斐道雙號地舖，面積約850方呎，原業主叫價3,500萬元，減價至2,780萬元易手，租戶為冰室，租約每月6.8萬元，租約期至2022年10月。原業主於2008年2月以870萬買入上址。

至於新界區也錄大額成交。大圍大圍道單號地舖，建築面積674方呎，市傳以約6,680萬元沽，現由便利店以每月約14.95萬元承租，租約期至今年10月初。原業主於2005年1月以1,630萬元買入該舖。

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