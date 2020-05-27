【全球救市】歐盟擬向成員國派錢逾4萬億元

新冠肺炎重創歐洲經濟，歐盟為支持區內疫後復甦，據報周三(27日)將正式提出共同發債5,000億歐元(約4.26萬億港元)，資金將向成員國發放，另提供2,500億歐元貸款。歐盟將透過資本融市場，為該規模7,500億歐元龐大援助計劃融資。

據悉，疫情嚴重的意大利和西班牙，分別可獲820億及770億歐元撥款。

德國及法國領袖上周已就共同發債達成共識，但計劃需得到所有歐盟27個成員國支持。

歐洲央行行長拉加德周三較早前表示，疫情對歐元區經濟的影響，介乎該行預測的中度至嚴重情景，收縮幅度料介乎8至12%。她稱，輕度情景的假設已不合時宜，並指區內經濟收縮幅度將大過金融海嘯。

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