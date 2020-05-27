印度經濟真大鑊！疫情未過　30年最嚴重蝗災殺到

經濟總量為僅次中國及日本的亞洲「三哥」印度禍不單行！外國傳媒報道，該國目前遭逢近30年來最嚴重蝗災，大批沙漠蝗蟲掠食西部與中部近5萬公頃田地的農作物。

報道指出，數以百萬計的沙漠蝗蟲4月肆虐巴基斯坦，之後就進入印度。從當地畫面可以看到，天空、路上的樹、大樓屋頂和電塔都布滿蝗蟲，當然駭人。部分農民敲打器皿、扔擲石頭或用煙燻，試圖驅散蝗蟲群，但多數人只能絕望地看着牠們大肆破壞。

印度官方的蝗災警戒組織副主管K.L. Gurjar表示，這是1993年以來印度面臨的最大蝗蟲群，牠們的數量只會大幅增加，直到較乾燥的氣候才能克制蔓延。他表示，今年異常高溫造成蝗蟲迅速擴散。由於新冠肺炎封城令尚未鬆綁，許多農民仍在苦撐，蝗災將對他們造成毀滅性打擊。

更堪憂的是，目前僅是「開端」！專家警告，非洲之角還有更多蝗蟲群，預計6月經巴基斯坦抵達印度，屆時局勢會更加惡化。

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