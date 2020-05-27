大昌集團逾13.3億奪鴨脷洲住宅地
2020年05月27日 18:36
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地政總署公布，鴨脷洲海旁道住宅地以13.328億港元批出，中標財團為大昌集團(00088)。以純住宅發展總樓面約88,284方呎計算，每方呎樓面地價15,097元，接近市場估值上限。
該幅地皮上周截標反應不俗，共接獲19份標書，包括新鴻基地產（00016）、信和置業（00083）、新世界發展（00017）、長實集團（01113）、會德豐地產等大型發展商。另外，嘉里建設（00683）、嘉華國際（00173）、其士國際（00025）、中國海外發展（00688）、佳兆業集團（01638）等中小型及中資財團也有參與。
而再對上一幅要追溯至2012年3月，當時鴨脷洲海旁道與鴨脷洲徑交界住宅地，以25.38億元成交，呎價11,044元。
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