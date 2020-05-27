中美科技戰：中國要自研晶片　日本取態成關鍵

隨着中美科技戰不斷升級，市場憂慮美國會繼續「出手」，然而，外國傳媒報道，擁有中國內地半導體產業自主化的關鍵資源，是在日本手上。

報道指出，中國科技產業的問題在於半導體自給率太低，在2018年僅15%，就算擁有半導體設計的能力，但實際上能使用的製程技術及工廠相當缺乏。

目前在美國政府步步進逼下，還有一條路能選擇：日本！雖然日本企業也無法直接幫助中國生產5G半導體產品，但在技術協助及原料提供上仍扮演關鍵角色。最明顯的例子是日本與南韓去年因二戰強制南韓勞工勞動判決賠償問題發生爭執，雙方也開打貿易戰，南韓科技產業就一度陷入原料不足的困境，顯見日本擁有的資源對整體半導體供應鏈的壓倒性重要地位。

此外，先前被美國政府點名邀請赴美設廠的廠商之中，其中3家半導體廠商台積電、英特爾與三星，背後都與日企有相當多的業務合作。

今年3月份英特爾為37家供應商頒發2019年持續質量改進獎。這些供應商與Intel合作實施創新的流程改進，並在提供卓越的產品和服務。在這份榜單中，上市科技公司共計22家，日本公司就佔了10家！

事實上，近年日本半導體製造設備對中國出口也急速增加，不過，一名熟悉亞洲半導體產業鏈的分析師指出，如果日企出現像台積電等方式與中國企業合作，美國政府很可能出手干預。

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