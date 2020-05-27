國務院金融委辦公室發布11項金融改革措施

中國人民銀行網站公布，國務院金融穩定發展委員會辦公室發布11項金融改革措施，發改委、財政部、人行、中銀保監、中證監等金融委成員單位，在深入研究基礎上，將按照「成熟一項推一項」原則在近期陸續推出。

據國務院金融委統一部署，當中提到會推進深圳創業板改革並試行註冊制，發布創業板首次公開發行股票註冊管理試行辦法等四部規章、相關股票上市規則等八項主要規則，建立創業板企業的註冊制安排、持續監管、發行保薦等配套制度。

同時，加快推進新三板改革。營運新三板的全國中小企業股份轉讓系統公司推出轉板上市的指導意見，選擇符合條件的企業作「精選層」，允許公募基金投資，建立新三板掛牌公司轉板上市機制，明確轉板範圍、條件、程序等基本要求，充分發揮新三板市場承上啟下的作用，加強多層次資本市場的聯繫。

其他金融改革措施還包括發布國際開發機構債券業務指引，細化熊貓債發行規則；推動信用評級行業進一步對內對外開放；深化中小銀行改革和補充資本工作方案；推動政府融資擔保、再擔保機構行業績效評價指引等。

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