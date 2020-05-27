新盤UPDATES：樓市升溫！有項目月內連環推出全數單位

發展商推盤速度加快，多個本月開售項目銷情理想，個別更把握市場氣氛升溫之勢，於月內連環推出全數單位應市。

●OMA by the Sea加推88伙周日起發售 平均呎價逾1.37萬

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，屯門OMA by the Sea開售以來反應理想，現悉數推出單位回應需求，今日(5月27日)推出第5號價單，加推壓軸88伙，並於本周日起發售。該批單位折實平均呎價約13,746元，呎價介乎約12,798至15,163元，入場費約439萬元起。

加推單位類型多元化，涵蓋開放式、兩房及三房，實用面積由338至886方呎。當中以兩房為主打，佔整批逾5成，1房及3房分別佔逾1成及近3成。項目自5月17日開售以來，已速沽271伙，套現逾14.3億元。

●北角柏蔚山高層四房戶以逾5084萬元沽

新世界發展（00017）旗下北角柏蔚山剛沽出高層四房戶，單位為1座28樓C室，實用面積1,362方呎，成交價5,084.8萬港元，呎價37,333元。

該項目一房、兩房及三房戶已全數沽清，僅餘極小量四房大宅及複式單位待售；而項目由開售至今，已累售591伙，佔可售單位逾96%，套現逾148億元。

●九肚尚珩複式戶3663萬元獲承接

香港興業國際（00480）旗下沙田九肚尚珩，剛售出3座6及7樓複式B單位，實用面積1,554方呎，連車位售兵3,663萬元，呎價23,571元。該公司銷售及市務助理總經理陳秀珍稱，樓盤至今售出55伙，佔單位總數約90%，套現逾33.25億元。

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