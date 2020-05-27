【零售浩劫】I.T全年虧損達7.4億　港澳關28間舖

期內香港及澳門分部的營業額減少23.5%至26.2億元，佔集團總營業額的33.9%，低於2019年同期38.8%。營業額減少是由於香港的店舖分銷網絡縮減，加上社會不穩和疫情爆發等多項因素，使可供比較店舖的銷售錄得負增長。

中國內地業務營業額減少9%至37.5億元，佔集團總營業額的48.6%。於今年1月及2月的銷售大幅下跌，當時國內部分城市的店舖因疫情需要暫時關閉，加上當局實施出行限制，令其時市道低迷。

儘管經營環境充滿挑戰，但日本及美國分部的營業額仍能上升4.9%至12億元，對此表現甚感滿意。該分部的銷售佔集團總營業額的15.7%。

為應對嚴峻的經營環境，集團已採取多項措施控制成本，包括全面檢討零售店舖組合，並因此而重新磋商租約及退出若干錄得虧損的零售點，同時慎選新址開店。截至2月29日止年度，香港及澳門分部錄得28間店舖的淨關閉數字。其他成本項目如員工成本和市場推廣開支等也有所減省。

展望未來，集團目前難以準確評估疫情對2020年度業務表現的實際影響，但預計旗下業務在未來一段時期內仍要繼續面對嚴峻考驗。雖然自3月以來，隨着中國的情況逐步好轉，集團在中國內地的銷售已逐步開始恢復，但成本控制工作仍在繼續進行，並可能會以更快的速度實行以及推廣至集團所有部門。

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