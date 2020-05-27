中美科技戰：內地再注資企業研晶片　惟日本才是關鍵？

大和分析師劉偉健指，IGBT能承受高電壓，通常用於電動車和高鐵，其功能包括交流電和直流電間互換，電動車充電時要把交流電的電源換成直流電，電池放電時又要變成交流電。這次比亞迪半導體獲注資是為分拆上市舖路，可望釋放價值，日後服務更多比亞迪以外的客戶。

券商花旗報告相信，比亞迪半導體上市會為比亞迪的電池業務分拆上市奠定基礎，也有助提高電動車的競爭力，況且內地股市對半導體公司的估值非常進取。該行稱比亞迪為行業首選，維持「買入」評級和92港元的目標價。

【Oppo正加緊提升研發晶片能力】

另邊廂，日本傳媒報道，Oppo正加緊提升研發晶片的能力，務求降低對美國技術的倚賴，繼請來聯發科前營運長後，連參與過聯發科5G晶片的高層也挖過來，預計一、兩個月內上任，同時亦向華為及高通的研發人員招手。Oppo的5G手機「Reno3」採用了聯發科的5G晶片「天璣1000L」，定價較高的姊妹機「Reno3 Pro」則用高通。

聯發科普遍被認作是華為一旦被美國斷供晶片的選擇，惟日前有傳連聯發科也因為顧慮美國而推遲承接華為的訂單。

【日本取態成關鍵】

隨着中美科技戰不斷升級，市場憂慮美國會繼續「出手」，然而，外國傳媒報道，擁有中國內地半導體產業自主化的關鍵資源，是在日本手上。

報道指出，中國科技產業的問題在於半導體自給率太低，在2018年僅15%，就算擁有半導體設計的能力，但實際上能使用的製程技術及工廠相當缺乏。

目前在美國政府步步進逼下，還有一條路能選擇：日本！雖然日本企業也無法直接幫助中國生產5G半導體產品，但在技術協助及原料提供上仍扮演關鍵角色。最明顯的例子是日本與南韓去年因二戰強制南韓勞工勞動判決賠償問題發生爭執，雙方也開打貿易戰，南韓科技產業就一度陷入原料不足的困境，顯見日本擁有的資源對整體半導體供應鏈的壓倒性重要地位。

此外，先前被美國政府點名邀請赴美設廠的廠商之中，其中3家半導體廠商台積電、英特爾與三星，背後都與日企有相當多的業務合作，近年日本半導體製造設備對中國出口也急速增加。不過，一名熟悉亞洲半導體產業鏈的分析師指出，如果日企出現像台積電等方式與中國企業合作，美國政府很可能出手干預。

【倘香港失特殊地位 韓企憂輸往中國晶片受阻】

南韓巨企則為香港特殊地位而感憂慮！當地媒體報道，如果美國真的取消香港特殊貿易地位，恐威脅南韓三星、SK海力士目前對中國的晶片出口制度。據悉，南韓的半導體公司因香港的交易便利和稅收優惠，長期以來一直倚賴香港，間接向中國出口半導體產品。

報道指出，半導體價格易受需求和供應影響，因此以相對穩定的美元交易，但在中國的外匯管制法規下，企業超過5萬美元(約39萬港元)的交易，必須獲得中國政府批准，而香港出於能用美元貿易，因此發展出半導體現貨市場。

再者，香港的航空運輸基礎設施也比深圳或廣州更好，故南韓對中國出口的半導體產品，通常先空運至香港，然後轉運至深圳，並由經銷商在中國銷售。

數據顯示，2019年有大約222.87億美元(約1,738億港元)的南韓半導體產品出口到香港，其中90%以上轉口到中國，包括華為、Oppo和Vivo在內的多數中國智能手機製造商，都透過香港獲得南韓的半導體記憶體供應。

此外，稅收成本也是香港的優勢之一。中國的增值稅負擔較關稅更重，雖然中國公司可以快速獲得增值稅退稅，但外企卻不然，半導體價格也受延遲退稅或不退稅影響，因此增加中國進口商的成本負擔。相對地，若中國經銷商是在香港交易半導體，則可藉自己的供應網絡將產品運至中國，減少增值稅。

半導體行業現在非常擔心若將產品直接出口至中國，可能招來美國更強的技術出口監管。三星和SK海力士都正面臨在美國和中國投資的壓力，若對中國的半導體產品直接出口增長，可能增加韓企的政治負擔。

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