數據揭示！內地積極救市　惟實體經濟未大幅受惠

財經媒體彭博報道，中國內地為刺激經濟，自2018年以來，中國人民銀行(即中國央行)已降準12次，釋放8萬億元人民幣的長期資金，但這種做法也引發中國政府一直想壓制的副作用，就是結構性存款(structured deposit)上揚，因這代表大量釋出的資金回流到金融體系，沒有為持企業及經濟增長帶來實質支持。

報道指出，自人民銀行啟動寬鬆政策後，中國結構性存款需求激增，截至今年4月，規模已超過12萬億元人民幣。

所謂「結構性存款」，指將一部分資金用於存款，另一部分資金用於如股市、匯市等金融產品。換言之，目前狀況是中資企業正利用低利率向銀行貸款或發債，並將資金投入較高受益的結構性存款中，即實體經濟受惠較小，這亦是中央經常提到要避免資金「空轉套利」。

不少市場人士直言，以目前中國實體經濟需求依然十分疲弱來看，上述情況非常難根除。

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